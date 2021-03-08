Son dakika haberi | - Bursa'da vertigo hastası kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | - Bursa'da vertigo hastası kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti

08.03.2021 17:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:11

Son dakika haberine göre - Bursa'da vertigo hastası kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Bursa'da vertigo hastası kadın, 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

- Bursa'da vertigo hastası kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da vertigo hastası kadın, 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Gürsü Yenidoğan Mahallesi Yonca Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, vertigo hastası olan Fatma K. (25), 4 katlı apartmanın üçüncü katındaki evinin balkonundan düştü. Beton zemine düşen Fatma K., olay yerinde hayatını kaybetti. Fatma K.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardında otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Fatma K.'nin olaydan bir hafta önce çalıştığı iş yerinde hastalığı dolayısıyla düşüp başından yaralandığı ve bir müddet hastanede yattığı öğrenildi.

Son dakika haberi | - Bursa'da vertigo hastası kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Son dakika haberi | - Bursa'da vertigo hastası kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Son dakika haberi | - Bursa'da vertigo hastası kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Son dakika haberi | - Bursa'da vertigo hastası kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Son dakika haberi | - Bursa'da vertigo hastası kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Son dakika haberi | - Bursa'da vertigo hastası kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH TAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Ziya Selçuk Cahit Özkan Abdülhamit Gül
Magazin Hülya Avşar Hakan Yılmaz Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Can Bartu Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | - Bursa'da vertigo hastası kadın üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 18:11:59. #1.15#
title