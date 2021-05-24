Son dakika haberi: Bursa'da uyuşturucuya 4 gözaltı

Son dakika haberler: BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Adreste uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenice Mahallesi, Refah Sokak'taki bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Adrese baskın yapan ekipler Ömer Y., Özcan K., Yavuz Z. ve Ersin Z.'yi yakaladı. Evde yapılan aramada 616 gram sentetik kannobinoid maddesi, 11 adet bohça halinde toplam 20 gram metamfetamin maddesi, 9 lyrica ibareli sentetik uyuşturucu hap, 15 uyuşturucu sarımında kullanılan bohçalanmaya hazır halde paketler ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen toplam 200 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden Ersin Z., uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, Ömer Y., Özcan K. ve Yavuz Z.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz