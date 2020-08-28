Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü
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Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü

Bursa'da bisikletiyle hareket halindeki araca tutunarak giden gencin, dengesini kaybedip düştüğü o anlar saniye saniye kaydedildi.

28.08.2020 10:27 | Son Güncelleme: 28.08.2020 10:50

Bursa - Yalova karayolunda hareket halindeki araca tutunarak giden bisikletli gencin, dengesini kaybedip düştüğü o anlar kameraya yansıdı.

ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARDI

Olay, Bursa-Yalova karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, onlarca aracın seyretmesine aldırış etmeyen bir genç bisikletiyle karayoluna çıktı. Bir süre bisikletle seyreden genç daha sonra aynı istikamette giden bir aracın arkasına tutundu. Adeta ölüme davetiye çıkartarak hareket halindeki araca tutunup yolculuk yapan bu genç, bir ara dengesini kaybederek düştü. Gencin o anları başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedilirken, gence birşey olmaması yüreklere su serpti.

Hareket halindeki araca bisikletiyle tutunan genç ölümden döndü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (4)
ADANA: Keşke ölseydin yada elin ayağın kolun kırılıp yatağa mahkum olaydın ,
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HADİ BE: Allahım sen bu insanlara akıl fikir ver.
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MEMET33: VAY SIĞIR VAY. . .
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