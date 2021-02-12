Son dakika haberi | Bursa'da kaçak sigara operasyonu; 5 gözaltı
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Son dakika haberi | Bursa'da kaçak sigara operasyonu; 5 gözaltı

12.02.2021 17:52 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:57
Son dakika haberi | Bursa'da kaçak sigara operasyonu; 5 gözaltı

Son dakika gündem haberi: BURSA'nın İnegöl ilçesinde 173 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 173 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. 

İnegöl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, yasadışı sigara ve tütün satışı yapıldığı tespit edilen 2 iş yerine operasyon düzenledi. Orhaniye Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinde 24 adet 'tepsi' diye tabir edilen toplam 124 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 48 bin 200 adeti satışa hazır olmak üzere 173 bin adet makaron ele geçirildi. Ayrıca 300 kutu halinde 60 bin adet boş bandrolsüz makaron ele geçirildi. Şüpheliler O. Y., S.S., T.T., Ş.S. ve A.S. gözaltına alındı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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