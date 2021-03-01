Son dakika haberleri! Tartıştığı kız arkadaşını silahla yaraladı
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Son dakika haberleri! Tartıştığı kız arkadaşını silahla yaraladı

01.03.2021 07:39 | Son Güncelleme: 01.03.2021 07:58
Son dakika haberleri! Tartıştığı kız arkadaşını silahla yaraladı

Son dakika haberi: Bursa'da erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde aynı evde kalan Songül Ü. ile Şenol Y. bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Şenol Y. tüfekle ateş ederek Songül Ü'yü bacağından yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Songül Ü, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, şüpheli zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri! Tartıştığı kız arkadaşını silahla yaraladı
Son dakika haberleri! Tartıştığı kız arkadaşını silahla yaraladı
Son dakika haberleri! Tartıştığı kız arkadaşını silahla yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bikeç

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