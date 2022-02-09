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Son dakika haberi | Burdur'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü

AA, Hüseyin Çubuk - Güncel
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Son dakika haberi | Burdur'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü

Son dakika haberler... Burdur'un Bucak ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 87 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 87 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Yörükler Mahallesi'ndeki bir müstakil evde yalnız yaşayan Sadık Günhan sabah saatlerinde evine gelen komşularına kapıyı açmayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Günhan'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika haberi | Burdur'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü

AA / Hüseyin Çubuk - Güncel

112 Acil Çağrı, Yörükler, Burdur, Güncel, Haber

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