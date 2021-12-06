Son dakika haberi... Burdur'da kazada ölen 2'si kardeş 4 kişi, Afyonkarahisar'da defnedildi

ANTALYA (DHA) - Burdur yolunda hafif ticari aracın TIR'ın dorsesine arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden 2'si kardeş 4 kişi, memleketleri Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Antalya- Burdur yolu üzerinde, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Uğurlu köy yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Antalya yönüne giden Tufan Yavuzcan yönetimindeki 15 AB 129 plakalı TIR'ın dorsesine, İbrahim Alan'ın (33) kullandığı 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Burdur'dan Antalya yönüne yol, kısa süre trafiğe kapatıldı.Kazada hafif ticari araç sürücüsü İbrahim Alan ve kardeşi Doğan Alan (40), Asım Karakoç (42) ile Süleyman Yumuk (33) hayatını kaybetti. Kaza sonrası 4 kişinin cenazeleri, Bucak Devlet Hastanesi'ndeki morgdan dün akşam alınarak Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesine getirildi. Belde meydanında kılınan namazın ardından 4 kişinin cenazeleri, Taşoluk Belde Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine ölenlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Son Dakika Haberleri

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