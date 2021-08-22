Son dakika haber | Çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haber | Çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Kızıllı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale edildi.

Helikopterle de müdahalede bulunulan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Son dakika haber | Çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber | Çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber | Çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber | Çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber | Çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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