Son dakika haberi... Bülent Ersoy koronavirüs aşısı oldu
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Son dakika haberi... Bülent Ersoy koronavirüs aşısı oldu

20.02.2021 00:01 | Son Güncelleme: 20.02.2021 00:05
Son dakika haberi... Bülent Ersoy koronavirüs aşısı oldu

Son dakika gündem haberi... ÜNLÜ sanatçı Bülent Ersoy koronavirüs aşısı oldu.

ÜNLÜ sanatçı Bülent Ersoy koronavirüs aşısı oldu. Ersoy, aşı olurken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

68 yaşında olan Bülent Ersoy, aşı olurken çekildiği fotoğrafına "Muhterem takipçilerim, aşımı oldum. Darısı olmayanların başına inşallah" notunu düştü.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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