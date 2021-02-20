Son dakika haberi... Bülent Ersoy koronavirüs aşısı oldu
20.02.2021 00:01 | Son Güncelleme: 20.02.2021 00:05
Son dakika gündem haberi... ÜNLÜ sanatçı Bülent Ersoy koronavirüs aşısı oldu.
ÜNLÜ sanatçı Bülent Ersoy koronavirüs aşısı oldu. Ersoy, aşı olurken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
- İstanbul
68 yaşında olan Bülent Ersoy, aşı olurken çekildiği fotoğrafına "Muhterem takipçilerim, aşımı oldum. Darısı olmayanların başına inşallah" notunu düştü.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı