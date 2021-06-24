Son dakika haberi: Buhar kazanın borusu patlaması sonucu yaralanan işçi hava ambulansıyla İstanbul'a götürüldü
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Son dakika haberi: Buhar kazanın borusu patlaması sonucu yaralanan işçi hava ambulansıyla İstanbul'a götürüldü

Son dakika haberi: Buhar kazanın borusu patlaması sonucu yaralanan işçi hava ambulansıyla İstanbul'a götürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın buhar kazanının borunun patlaması sonucu yaralanan işçi hava ambulansı ile İstanbul'a sevk edildi.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın buhar kazanının borunun patlaması sonucu yaralanan işçi hava ambulansı ile İstanbul'a sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikanın henüz belirlenemeyen nedenle buhar kazanının borunun patladı. İşçilerin haber vermesi üzerine bölgeye UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen UMKE, AFAD koruyucu elbiseleri ile içeri girdi.

Jandarma ekipleri dışarıda güvenlik önlemleri alırken OSB Müdürü Sebahattin Dönmez yetkililerden bilgi aldı. 112 Sağlık ekipleri tarafından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralı Hüseyin Karabulut ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit yaralının ilk müdahalesinin ardından hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildiğini belirterek, "Bu gün hastanemize gelen bir vatandaşımız buhar gazanın borusunun patlaması sonucu yaralanandı. Hastanemizde yapılan ilk müdahalenin ardında hava ambulansı ile İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. İnşallah en yakın sürede şifa bulur. Tüm emeği geçen sağlık personelime teşekkür ediyorum" dedi. - KIRKLARELİ

Son dakika haberi: Buhar kazanın borusu patlaması sonucu yaralanan işçi hava ambulansıyla İstanbul'a götürüldü
Son dakika haberi: Buhar kazanın borusu patlaması sonucu yaralanan işçi hava ambulansıyla İstanbul'a götürüldü
Son dakika haberi: Buhar kazanın borusu patlaması sonucu yaralanan işçi hava ambulansıyla İstanbul'a götürüldü
Son dakika haberi: Buhar kazanın borusu patlaması sonucu yaralanan işçi hava ambulansıyla İstanbul'a götürüldü
Son dakika haberi: Buhar kazanın borusu patlaması sonucu yaralanan işçi hava ambulansıyla İstanbul'a götürüldü
Son dakika haberi: Buhar kazanın borusu patlaması sonucu yaralanan işçi hava ambulansıyla İstanbul'a götürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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