Son dakika haberi | Bu organizasyon Türkiye'ye örnek olacak Son dakika haberi... İSTANBUL (İHA) – KUMHA Yönetim Kurulu Başkanı Adem Köse Türkiye'ye örnek olacak projeye imza atmak için kolları sıvadı.

İSTANBUL (İHA) – KUMHA Yönetim Kurulu Başkanı Adem Köse TTürkiye'ye örnek olacak projeye imza atmak için kolları sıvadı. Kadın ünlülerden oluşturulan futbol takımı önce maç yapacak, ardından konser verecek. Organizasyonun geliri ise şiddet gören kadınlar ile kimsesiz çocuklara bağışlanacak.

Projeyle ilgili bilgi veren iş adamı Adem Köse, "Bir hafta sürecek organizasyonumuzda, kadın ünlülerden oluşan futbol takımları kuracağız ve futbolun çok güzel amaçlara da hizmet edebileceğini göstereceğiz. Organizasyonumuzun finalinde ünlü isimlerden oluşan konser programı olacak. Elde edilen gelir kadın sığınma evlerine ve kimsesiz çocuklara bağışlanacak. Öncelikli amacımız şiddet gören kadınlara ve kimsesiz çocuklara destek olmak. Yapacağımız proje, sorumluluk bilincini gelecek senelerde dünyanın ve insanlığın bütün sıkıntılarına parmak basacak, tanıtımını yapacak ve oluşturacağı fonlarla çözümlerine ortak olacak çok özel bir projedir. Gelecek nesiller için dünyayı iyileştirmek adına çok önemli bir alan olan sporu ve en yayın izlenilen branşı futbolu, medya kuruluşlarının işbirliği, birbirinden değerli sponsorların katkıları ile, kadınların hayatın her alanını sevgiyle birleştiren o muhteşem gücüyle bütünleştirerek desteğe ihtiyacı olan gençlerimizin ve kadınlarımızın sesini bütün dünyaya duyurmayı hedefleyen bir projedir. Yapacağımız ilk projenin ulusal olması yönünde ilerliyoruz. İkinci adımın da ise uluslararası olması planlarımız arasında. İlk projenin kazananı Uluslararası organizasyona katılım sağlayabilecek. Farklı kültürlerden ve geleneklerden gelen insanların, birlikte tek bir amaca yönelik yapılacak bu organizasyonla hayatın her rengini ve her sesini 7 gün içinde dünyaya yaşatacağına inanıyoruz. Dünyayı belki yeniden oluşturamayız ama bütün dünyanın yüreğinde kocaman bir yer açmayı başarabiliriz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA