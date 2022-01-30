Son dakika haberi... Brüksel'de "zorunlu aşı" karşıtlarından protesto yürüyüşü - Haberler
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Son dakika haberi... Brüksel'de "zorunlu aşı" karşıtlarından protesto yürüyüşü

AA, Dursun Aydemir - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Gare du Nord çevresinde toplanmış eylemciler Eylemcilerden detaylar Protestodan detaylar Eylemcilerin yürüyüşü BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu (Gare du Nord) çevresinde toplanan yüzlerce gösterici zorunlu Kovid-19 aşısına karşı protesto yürüyüşü yaptı.

Gare du Nord çevresinde toplanmış eylemciler

Eylemcilerden detaylar

Protestodan detaylar

Eylemcilerin yürüyüşü

BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu (Gare du Nord) çevresinde toplanan yüzlerce gösterici zorunlu Kovid-19 aşısına karşı protesto yürüyüşü yaptı.

Son dakika haberi... Brüksel'de zorunlu aşı karşıtlarından protesto yürüyüşü

Son dakika haberi... Brüksel'de zorunlu aşı karşıtlarından protesto yürüyüşü

Son dakika haberi... Brüksel'de zorunlu aşı karşıtlarından protesto yürüyüşü

AA / Dursun Aydemir - Güncel

Gare Du nord, Protesto, Belçika, Brüksel, Güncel, Haber

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