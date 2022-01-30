Son dakika haberi... Brüksel'de "zorunlu aşı" karşıtlarından protesto yürüyüşü
AA, Dursun Aydemir - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Gare du Nord çevresinde toplanmış eylemciler Eylemcilerden detaylar Protestodan detaylar Eylemcilerin yürüyüşü BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu (Gare du Nord) çevresinde toplanan yüzlerce gösterici zorunlu Kovid-19 aşısına karşı protesto yürüyüşü yaptı.
Gare du Nord çevresinde toplanmış eylemciler
Eylemcilerden detaylar
Protestodan detaylar
Eylemcilerin yürüyüşü
BRÜKSEL - Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu (Gare du Nord) çevresinde toplanan yüzlerce gösterici zorunlu Kovid-19 aşısına karşı protesto yürüyüşü yaptı.