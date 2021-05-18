Son dakika haberi! Bosna Hersekli Katoliklerin dini lideri Kardinal Puljic, Gazze'de masum sivillerin öldürülmesini kınadı

Son dakika haberler: Bosna Hersekli Katoliklerin dini lideri Kardinal Vinko Puljic, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına ve bu saldırılarda çocuklarla sivillerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Bosna Hersekli Katoliklerin dini lideri Kardinal Vinko Puljic, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarına ve bu saldırılarda çocuklarla sivillerin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Puljic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli masum sivillerin özellikle de çocukların öldürülmesine kimsenin kayıtsız kalamayacağını ifade ederek "Savaşı yaşayan herkes savaşta kazananın olmadığını ve herkesin kaybettiğini bilir." dedi.

Silahlı çatışmaların çözüme ulaştırmak yerine acıları katladığına işaret eden Puljic, diyalog ve görüşmenin önemli olduğunu söyledi.

Puljic, uluslararası kurumların en kısa sürede yaşananlara çözüm bulması temennisini dile getirerek "Masum sivillerin özellikle de çocukların ölümüne son verilsin. Bölgede barışın ve karşılıklı güvenin sağlanmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Almir Terzic