Boşanma aşamasındaki karısını sokakta öldürüp intihar girişiminde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Boşanma aşamasındaki karısını sokakta öldürüp intihar girişiminde bulundu

21.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:20

- Boşanma aşamasındaki karısını sokakta öldürüp intihar girişiminde bulundu Konya'da boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında silahla vurarak öldüren adam, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

- Boşanma aşamasındaki karısını sokakta öldürüp intihar girişiminde bulundu

KONYA - Konya'da boşanma aşamasında olduğu karısını sokak ortasında silahla vurarak öldüren adam, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay, 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalımescit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Karadayı boşanma aşamasındaki eşi Esma Nur Karadayı ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Karadayı yanında getirdiği tabanca ile Esma Nur Karadayı'nın başına ateş ettikten sonra aynı silahla kendi başına sıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Esma Nur Karadayı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ağır yaralanan Muhammet Karadayı ise ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Muhammet Karadayı'nın yapılan müdahalenin ardından Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Esma Nur Karadayı'nın cenazesi de otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Boşanma aşamasındaki karısını sokakta öldürüp intihar girişiminde bulundu
Boşanma aşamasındaki karısını sokakta öldürüp intihar girişiminde bulundu
Boşanma aşamasındaki karısını sokakta öldürüp intihar girişiminde bulundu
Boşanma aşamasındaki karısını sokakta öldürüp intihar girişiminde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Vitor Hugo Ali Şansalan Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İzmir Silah Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Boşanma aşamasındaki karısını sokakta öldürüp intihar girişiminde bulundu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 12:20:25. #1.14#
title