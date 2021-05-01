Boş yolda park halindeki otomobile çarpıp takla attı; kaza anları kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boş yolda park halindeki otomobile çarpıp takla attı; kaza anları kamerada

Boş yolda park halindeki otomobile çarpıp takla attı; kaza anları kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta bir sürücü boş yolda ilerlerken park halindeki başka bir otomobile çarpıp otomobiliyle, takla attı.

Esenyurt'ta bir sürücü boş yolda ilerlerken park halindeki başka bir otomobile çarpıp otomobiliyle, takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza saat 17.00'de Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 BHP 146 plakalı otomobil sürücüsü, park halinde duran ve içinde 3 yaşındaki oğluyla beraber olan Erdem Özilmen'in 34 UR 8900 plakalı otomobiline çarpıp takla attı. Kaza sonrası takla atan otomobil sürücüsü yara almadan otomobil içinden çıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol ortasında takla atmış halde duran otomobil çevrede bulunanlar tarafından yol kenarına itildi.

Oğluyla birlikte park halinde otomobilin içinde kaza şokunu yaşayan Erdem Özilmen, "Aracım park halindeydi çocuğumla birlikte ekmek almaya geldik. Karşı yönden geldiğini gördüm ama kaçacak pozisyonum yoktu. Gelip sağ taraftan vurdu ve takla attı. Bir anlık olaydı, aracın içinde 3 yaşında oğlum da vardı. Durumumuz iyi, ambulans hemen geldi. Çocuk hafiften dilini ısırmış başka önemli bir şey yok." dedi.

 


- İstanbul
Boş yolda park halindeki otomobile çarpıp takla attı; kaza anları kamerada
Boş yolda park halindeki otomobile çarpıp takla attı; kaza anları kamerada
Boş yolda park halindeki otomobile çarpıp takla attı; kaza anları kamerada
Boş yolda park halindeki otomobile çarpıp takla attı; kaza anları kamerada
Boş yolda park halindeki otomobile çarpıp takla attı; kaza anları kamerada
Boş yolda park halindeki otomobile çarpıp takla attı; kaza anları kamerada
Boş yolda park halindeki otomobile çarpıp takla attı; kaza anları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Klasik otomobilleri 3 kuşaktır hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar
Klasik otomobilleri 3 kuşaktır hurdadan sanat eserine dönüştürüyorlar
Kürtaj ve hacamat yapılan kaçak iş yerine baskın! Mutfaktan çıkan nargile pes dedirtti
Kürtaj ve hacamat yapılan kaçak iş yerine baskın! Mutfaktan çıkan nargile pes dedirtti
MERDİVEN ALTI KÜRTAJA SUÇÜSTÜ; LABORATUVAR OLARAK KULLANILAN MUTFAKTA NARGİLE BULUNDU
MERDİVEN ALTI KÜRTAJA SUÇÜSTÜ; LABORATUVAR OLARAK KULLANILAN MUTFAKTA NARGİLE BULUNDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Eda Ece Hande Erçel Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Yılmaz Vural Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Boş yolda park halindeki otomobile çarpıp takla attı; kaza anları kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 19:01:24. #1.16#

title