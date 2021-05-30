Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı
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Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı Otomobilde sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın 4 kişi yaralandı.

Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı

Otomobilde sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı

BOLU - Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Alpagut Mahallesi Çorak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selami Demir idaresindeki 14 NA 100 plakalı otomobil, Ergün Çalışkan yönetimindeki 34 BKJ 990 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri ve otomobillerde yolcu olarak bulunan Ayşe Demir ile hurdaya dönen otomobilde sıkışan Emine Akman yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Emine Akman itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servislerine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı
Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı
Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı
Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı
Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı
Bolu'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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