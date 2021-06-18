Son dakika gündem: BOĞAZDAKİ KAZADA ÖLEN BALIKÇILARIN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
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Son dakika gündem: BOĞAZDAKİ KAZADA ÖLEN BALIKÇILARIN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... YAVUZ Sultan Köprüsü altında balıkçı teknesi ve geminin karıştığı kazada hayatını kaybeden iki balıkçının cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldı.

YAVUZ Sultan Köprüsü altında balıkçı teknesi ve geminin karıştığı kazada hayatını kaybeden iki balıkçının cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldı.

Yavuz Sultan Köprüsü altında dün saat 15.00 sıralarında 7 metre boyundaki balıkçı teknesine, Karadeniz'e ilerleyen AS ROSAILA adlı 180 metre boyunda 25 metre genişliğinde kargo gemisi çarptı. Balıkçı teknesi parçalanırken 3 kişi denize düştü. Dev geminin parçaladığı teknedeki balıkçılardan Burhan Ataman ve Salih Bayraktar hayatını kaybederken bir kişi de yaralı olarak kurtuldu.

Kıyıya çıkarılan cenazeler Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Daha sonra iki cenaze de otopsi işlemleri için dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burhan Ataman ve Salih Bayraktar'ın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından cenaze arabasına konularak adli tıptan çıkarıldı. Burhan Ataman ve Salih Bayraktar Poyrazköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlanacak.

Son dakika gündem: BOĞAZDAKİ KAZADA ÖLEN BALIKÇILARIN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Son dakika gündem: BOĞAZDAKİ KAZADA ÖLEN BALIKÇILARIN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Son dakika gündem: BOĞAZDAKİ KAZADA ÖLEN BALIKÇILARIN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Son dakika gündem: BOĞAZDAKİ KAZADA ÖLEN BALIKÇILARIN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Son dakika gündem: BOĞAZDAKİ KAZADA ÖLEN BALIKÇILARIN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika gündem: BOĞAZDAKİ KAZADA ÖLEN BALIKÇILARIN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI - Haberler
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