Son dakika haberi: Bodrum'da bir kişinin darbedildiği kavga anı güvenlik kamerasında

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, arazi meselesi nedeniyle bir kişinin darbedildiği kavga anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İddiaya göre, Bitez Mahallesi'nde H.G. ile M.Y. arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y. ve üç yakını H.G'yi arazide bir süre kovalayıp darbetti.

Saldırının ardından H.G. kendi imkanlarıyla Bodrum Devlet Hastanesi'ne giderek durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Emin Y, Ali Y. ve Abdurrahim Y. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Emin Y. ve Ali Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Abdurrahim Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firar eden bir kişinin ise arandığı öğrenildi.

Öte yandan kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.