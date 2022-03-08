Son dakika haberi: Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi - Haberler

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Son dakika haberi: Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

AA - Ali Ballı - Güncel
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Son dakika haberi: Bodrum'da 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

Son dakika haberler... Bodrum ilçesinde 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 GL 3704 plakalı cip, 5 Mart'ta Konacık Alparslan Türkeş Bulvarı'nda orta refüjdeki ağaca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Çarpmanın şiddetiyle yan yatan otomobildeki 4 kişi hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Ali Ballı - Güncel

Alparslan Türkeş Bulvarı, Konacık, Bodrum, Mart, Güncel, Haberler

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