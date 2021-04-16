Son dakika haberi! BM Güvenlik Konseyi, Libya'ya ateşkesi denetleme mekanizması gönderilmesini onayladı
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Son dakika haberi! BM Güvenlik Konseyi, Libya'ya ateşkesi denetleme mekanizması gönderilmesini onayladı

Son dakika haberi! BM Güvenlik Konseyi, Libya'ya ateşkesi denetleme mekanizması gönderilmesini onayladı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'ya ateşkesi denetleme mekanizması gönderilmesine onay verdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'ya ateşkesi denetleme mekanizması gönderilmesine onay verdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması ve ateşkesin denetlenmesine yönelik mekanizma oluşturulması önerisinin kabul görmesinin ardından, BMGK, ateşkes denetleme mekanizmasına yetki veren kararı oy birliğiyle kabul etti.

Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu plana göre, belirli güvenlik ve lojistik kriterlerin karşılanmasının ardından Sirte'ye ateşkesi denetlemek için azami 60 gözlemci konuşlandırılacak.

Silahsız ve üniformasız olacak gözlemciler, 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile çalışacak.

1 Temmuz'a kadar seçim yasası çıkarılmalı

Ülkeyi 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere götürecek geçici Libya Ulusal Birlik Hükümetine özgür, adil ve kapsayıcı seçimler için gerekli hazırlıkları yapması çağrısında bulunan BMGK, Temsilciler Meclisi dahil yetkililere ve kurumlara seçimlerin anayasal dayanağını netleştirmeye yönelik seçim yasası çıkarması çağrısı da yaptı.

Yabancı savaşçıların Libya'dan ayrılması çağrısı

BMGK, kararda ayrıca Libya'da tüm taraflara ve 23 Ocak 2020'de varılan ateşkese uymaları, tüm yabancı güçlere ve paralı savaşçılara ülkeden ayrılmaları çağrısını tekrarladı.

Konsey, Libya'ya yönelik silah ambargosunu da yeniledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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