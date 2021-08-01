Son dakika haberi | Bitlis'te tır ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Bitlis'te, tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Bitlis'te, tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tatvan-Van kara yolu Koruklu köyü mevkisinde, 13 KA 050 plakalı tır ile 15 DJ 411 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, kamyonette bulunan Metin Öztopçu ile Viyan Abi hayatını kaybetti.

Tırda yaralanan Ferhat, Şahin ve Fesih Gülhan ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur