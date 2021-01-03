Son dakika haberleri: Bitlis'te tespit edilen 10 sığınaktaki malzemeler imha edildi
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Son dakika haberleri: Bitlis'te tespit edilen 10 sığınaktaki malzemeler imha edildi

03.01.2021 22:45 | Son Güncelleme: 03.01.2021 23:08
Son dakika haberleri: Bitlis'te tespit edilen 10 sığınaktaki malzemeler imha edildi

Gelen son dakika haberine göre Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda tespit edilen 10 sığınakta ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda tespit edilen 10 sığınakta ele geçirilen malzemeler imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Akgün, Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harman Yeri, Sarıkonak ve Kınalı köyleri kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bugün operasyon düzenlendi.

"Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyup Fidan 2021-1" ve "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2020-11" adı verilen operasyonlarda tespit edilen 10 sığınakta, 2 büyük tüp, 6 küçük tüp, keskin nişancı tüfeği namlusu, 2 dürbün, 2 antitank sevk motoru, kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 kalaşnikof piyade tüfeği kütüklüğü, tripod, 3 kalem pil, telefon bataryası, 10 tüp başlığı, 22 palaska, 2 ısıtıcı, 2 not defteri, 10 metre çarşaf, 5 kilogram bakır tel, 2 bidon, 365 kilogram çeşitli gıda ile çok sayıda sağlık, inşaat, mutfak ve giyim malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi.

Sığınaklar ise kullanılamaz hale getirildi.

Son dakika haberleri: Bitlis'te tespit edilen 10 sığınaktaki malzemeler imha edildi
Son dakika haberleri: Bitlis'te tespit edilen 10 sığınaktaki malzemeler imha edildi
Son dakika haberleri: Bitlis'te tespit edilen 10 sığınaktaki malzemeler imha edildi
Son dakika haberleri: Bitlis'te tespit edilen 10 sığınaktaki malzemeler imha edildi
Son dakika haberleri: Bitlis'te tespit edilen 10 sığınaktaki malzemeler imha edildi
Son dakika haberleri: Bitlis'te tespit edilen 10 sığınaktaki malzemeler imha edildi
Son dakika haberleri: Bitlis'te tespit edilen 10 sığınaktaki malzemeler imha edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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