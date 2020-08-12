Son dakika haberi | BİTLİS Bitlis'te tarihi evler, turizme kazandırılıyor Son dakika haberi: Bitlis'te tarihi evler sokak sağlıklaştırması ile turizme kazandırılıyorBİTLİS'te tarihi evler, sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında restore edilerek yeniden turizme kazandırılıyor.

Bitlis'te tarihi evler sokak sağlıklaştırması ile turizme kazandırılıyor

BİTLİS'te tarihi evler, sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında restore edilerek yeniden turizme kazandırılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Valiliği ve belediye ile birlikte yürütülen proje kapsamında tarihi evlerin bulunduğu sokaklar, restorasyon çalışması ile yenileniyor. Tarihi görüntüye kavuşturulan taş evler turizme açılacak. Muştakbaba Mahallesi Alemdar Sokak'ta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentin sahip olduğu tarihi yapının hak ettiği değere kavuşması ve gün yüzüne çıkarılması için çalıştıklarını belirterek, "Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın Sokak Sağlıklaştırma Restorasyon çalışması oldu. Bitme aşamasına da geldi. Bitlis'te sokak sağlıklaştırması ve restorasyonunda 1., 2. ve 3'üncü etap sokak sağlıklaştırmasını Bitlis Belediyesi yaptı. İnşallah 4'üncü etaptan sonra da belirli yerlerimiz var. Onların çalışmalarını da başlattık. Projelerimizi sunduk. Bu yıl sonunda inşallah projelerimiz çıkacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

'DEREÜSTÜ PROJESİNDE ESNAFLARIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ'

Tanğlay, 'Dere Üstü Islah Projesi' ile ilgili çalışmaların devam ettiğini, bu projede de hiçbir esnafı mağdur etmeyeceklerini söyledi. Tanğlay, "Dereüstü projemiz devam ediyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı'mızın çıkarmış olduğu bir kamulaştırma bedeli vardı. Tabi biz bu bedelleri kabul etmediğimizi, bu fiyatların olmayacağını hem bakanlığımıza hem de gerekli mercilere beyan etmiştik. Verdiğimiz raporlar önümüzdeki hafta geçer diye düşünüyoruz. İnşallah halkımızı ve esnafımızı mağdur etmeden dere yıkım projemiz gerçekleşecek. Bununla ilgili farklı bir görüş yok. Kesinlikle dere üstü açılacak. Fiyatlardan insanımızın mutlu olacağını düşünüyoruz. Eski halimizi ağustos ayının sonunda yıkıyoruz. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Oradaki esnafımıza yukarıda bulunan iş merkezinde yerlerini teslim ettik. Onlar da çalışmalarını başlattı. Dereüstü projesi eski sanayiden başlayıp, sinema yokuşunun olduğu alana kadardır. İnşallah bunu esnafımızı da çağırıp, komisyonda görüştükten sonra onların da onayını, olurunu, gönlünü aldıktan sonra bu işe başlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA