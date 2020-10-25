KPSS sınavında yine aynı görüntüler: Sınava saatinde gelmeyen adaylar kapıda kaldı
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KPSS sınavında yine aynı görüntüler: Sınava saatinde gelmeyen adaylar kapıda kaldı

25.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:40

Antalya'da KPSS ön lisans sınavına girecek adaylar, Akdeniz Üniversitesi'nin kapısında metrelerce kuyruk oluşturdu. Saat 10.00'dan sonra hiçbir aday sınava alınmazken, 3 dakika geç kaldığı için sınava alınmayan bir kadın uzun süre gözyaşı döktü.

ÖSYM tarafından bugün gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans oturumu, saat 10.15'te başladı. Sınavın gerçekleştirileceği binalara saat 10.00'dan sonra adaylar alınmadı. Akdeniz Üniversitesi'nde de adaylar ve yakınları tarafından yoğunluk yaşandı. Kalabalık nedeniyle araç girişlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Son dakika haberi! Birkaç dakikayla KPSS'ye giremediler

GÖREVLİLER UYARDI

Eğitim Fakültesi önünde ise dakikalarca kuyrukta bekleyen adaylara sınav merkezi önünde koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve ıslak mendil dağıtıldı. Saat 10.00'a yaklaştığı sıralarda ise görevliler sınava kısa süre kaldığını söyleyerek, adayları içeri girmeleri yönünde uyardı.

KAPIYI İTEREK GİRMEK İSTEDİ

Kapının kapanmasına dakikalar kala sınava yetişmek isteyen adaylar koşarak binalara geldi. Saatler 10.00'u gösterdiğinde ise kapılar kapandı. Bu sırada koşarak binaya gelen bir kadın, eliyle kapıyı açarak içeri girdi ancak polis ekipleri tarafından geç kaldığı gerekçesiyle binadan çıkarıldı.

Son dakika haberi! Birkaç dakikayla KPSS'ye giremediler

"SADECE 2 DAKİKA GECİKTİM"

Saat 10.05'te kapıya gelen bir kadın aday da sınava alınmadı. Bina içerisindeki görevlilerin bakması için kapıya vuran kadın, "Sadece iki dakika geç kaldım. Alanya'dan geliyorum. Lütfen kapıyı açın" dedi. Ancak görevliler kapıyı açmayınca genç kadın uzun süre gözyaşı döktü.

Son dakika haberi! Birkaç dakikayla KPSS'ye giremediler
Son dakika haberi! Birkaç dakikayla KPSS'ye giremediler

10.15'TE GİRİLECEĞİNİ SANMIŞ

Geç kaldığı için sınava alınmayan başka bir kadın ise sınav giriş belgesinde 10.15 yazdığı için bina etrafında dolaştığını, bu nedenle geç kaldığını söyleyerek görevlilerden kendisini almalarını istedi, ancak başarılı olamadı.

KPSS sınavında yine aynı görüntüler: Sınava saatinde gelmeyen adaylar kapıda kaldı
KPSS sınavında yine aynı görüntüler: Sınava saatinde gelmeyen adaylar kapıda kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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Haber Yorumları (1)
VB.: ilçede olanlar ile nasıl gelecek bi zahmet ilçelerede sınav merkezi koyun en azından pandemi döneminde vb.
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