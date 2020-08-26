Son dakika haberi: Bingöl'de terör operasyonu, EYP ve mühimmat ele geçirildi
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Son dakika haberi: Bingöl'de terör operasyonu, EYP ve mühimmat ele geçirildi

Gelen son dakika haberine göre Bingöl'de, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda EYP, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Son dakika haberi: Bingöl'de terör operasyonu, EYP ve mühimmat ele geçirildi
26.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:54

Bingöl'de, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda EYP, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde,Merkez kırsalında Bölücü Terör Örgütüne ait EYP ve malzeme olduğu duyumunun alınması üzerine, 25 Ağustos 2020 tarihinde icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü vaziyette EYP, mühimmat ve malzeme ele geçirilerek, olay yerinde imha edilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında ele geçirilen malzemelerin 1 adet 105 mm'lik top mühimmatı, 301 Adet 5,56 mm çapında fişek, 1 adet 4' lü pil bloğu, 1 adet uzaktan komutalı anahtar sistemi ve 15 metre kablo ele geçirildiği aktarıldı. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

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