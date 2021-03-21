Son dakika haberi... Bilecik'te leyleklerin sis altında göçü görsel şölen sundu
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Son dakika haberi... Bilecik'te leyleklerin sis altında göçü görsel şölen sundu

21.03.2021 18:40 | Son Güncelleme: 21.03.2021 18:49

Gelen son dakika haberine göre Bilecik'te leyleklerin sis altında göçü görsel şölen sundu Sıcak yerlere göç eden leylekler Bilecik'te yoğun sis yüzünden mola vermek zorunda kaldı.

Bilecik'te leyleklerin sis altında göçü görsel şölen sundu

BİLECİK - Sıcak yerlere göç eden leylekler Bilecik'te yoğun sis yüzünden mola vermek zorunda kaldı. Sis kalkınca leylekler Bilecik semalarında adeta dans ederek ilerledi.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte baharın habercisi olarak görülen leylekler, Bilecik'e gelmeye başladı. Bilecik'te kentin bazı bölümlerinde oluşan sis, bölgede görüş mesafesinin yer yer 15 metreye kadar inmesine neden oldu. Bu esnada Bilecik semalarında aralıklarla yüzlerce kuşluk sürüler halinde ilerleyen leylekler, adeta dans ettiler. Leyleklerin göçü, bölgeyi etkisi altına alan sisle birleşti ve sürüler halinde uçan leyleklerin ahenk içindeki süzülüşleri ise vatandaşlarca ilgiyle takip edildi.

Diğer yandan, bir süre kent merkezinde uçan leyleklerin daha sonra gözden kaybolduğu gözlemlendi.

Son dakika haberi... Bilecik'te leyleklerin sis altında göçü görsel şölen sundu
Son dakika haberi... Bilecik'te leyleklerin sis altında göçü görsel şölen sundu
Son dakika haberi... Bilecik'te leyleklerin sis altında göçü görsel şölen sundu
Son dakika haberi... Bilecik'te leyleklerin sis altında göçü görsel şölen sundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ OSMAN ÇELİKAL

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