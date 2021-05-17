Son dakika haberi! Biden, bölgedeki süreci İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir kez daha görüşeceğini açıkladı

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Filistin arasında neden ateşkes çağrısı yapmadıklarının sorulması üzerine, bir saat içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşeceklerini ve ardından açıklama yapacaklarını belirtti.