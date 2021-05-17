Son dakika haberi! Biden, bölgedeki süreci İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir kez daha görüşeceğini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Biden, bölgedeki süreci İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir kez daha görüşeceğini açıkladı

Son dakika haberi! Biden, bölgedeki süreci İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir kez daha görüşeceğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Filistin arasında neden ateşkes çağrısı yapmadıklarının sorulması üzerine, bir saat içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşeceklerini ve ardından açıklama yapacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail-Filistin arasında neden ateşkes çağrısı yapmadıklarının sorulması üzerine, bir saat içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşeceklerini ve ardından açıklama yapacaklarını belirtti.

Biden, Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeledeki aşılama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin "Hafta sonu İsrail ve Filistin'de gerginliğin tırmandığını gördük, neden bir ateşkes çağrısı yapmıyorsunuz?" sorusu üzerine Biden, "Başbakan (Binyamin) Netanyahu ile bir saat içinde telefonda görüşeceğim, sonrasında söyleyecek daha çok şeyimiz olacak." dedi.

Başkan Biden başka bir gazetecinin, "İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunuyorsunuz, peki İsrail'in eylemlerinin orantılı olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna ise yanıt vermeden salondan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

ABD, BMGK'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi
ABD, BMGK'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi
ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi.
ABD, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi.
ABD'den İsrail-Filistin krizinin çözümü için 'diplomatik girişimleri sürdürüyoruz' açıklaması
ABD'den İsrail-Filistin krizinin çözümü için "diplomatik girişimleri sürdürüyoruz" açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Biden, bölgedeki süreci İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir kez daha görüşeceğini açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 21:22:13. #1.15#

title