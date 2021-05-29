Son dakika haberi | Beydağ'da çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Beydağ'da çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü

Son dakika haberi | Beydağ'da çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İzmir'in Beydağ ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçları ve ormanlık alanda hasar oluştu.

İzmir'in Beydağ ilçesinde çıkan yangında zeytin ağaçları ve ormanlık alanda hasar oluştu.

Mutaflar Mahallesi ile Yukarı Aktepe Mahallesi arasındaki bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Zeytin bahçeleri ve ormanlık alanların olduğu alanda çıkan yangına itfaiye ve İzmir Orman İşletme Müdürlüğü bağlı ekipler müdahale etti.

Havadan ve yerden yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Söndürme çalışmalarını Beydağ İlçe Kaymakamı Abdurrahman Çelebi ve Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar da takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

İzmir'e deprem sonrası kentsel dönüşüm için 2 milyar 200 milyon liralık yatırım
İzmir'e deprem sonrası kentsel dönüşüm için 2 milyar 200 milyon liralık yatırım
20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi
20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi
20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri hayrete düşürdü
20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri hayrete düşürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Sedat Peker Hasan Polatkan Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Arda Turan Ergin Ataman Sergen Yalçın Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Beydağ'da çıkan yangında zeytin ağaçları zarar gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 17:58:31. #1.15#

title