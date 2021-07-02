Son dakika haberi! Beşiktaş'ta korkutan yangın.. 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu
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Son dakika haberi! Beşiktaş'ta korkutan yangın.. 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Beşiktaş'ta korkutan yangın.

Beşiktaş'ta korkutan yangın.. 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu

İtfaiye eri elinden yaralandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta 6 katlı boş bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevlere müdahale eden bir itfaiye eri elinden yaralandı.

Olay saat 11.30 sıralarında Cihannüma Mahallesi Armağan Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı boş bir binanın çatı katında bilinmeyene bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yükselmeye başladı. Alevleri gören yan binadaki vatandaşlar, panik halinde dışarıya çıkıp, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yangınla ilgili çalışmalara başladı. Yangın etraftaki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Kaldırımda yürüyen vatandaşlar ise yangını cep telefonu ile görüntüledi. Yangınla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Alevlere müdahale eden bir itfaiye eri de elinden hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri itfaiye erine müdahale etti.

Son dakika haberi! Beşiktaş'ta korkutan yangın.. 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika haberi! Beşiktaş'ta korkutan yangın.. 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika haberi! Beşiktaş'ta korkutan yangın.. 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu
Son dakika haberi! Beşiktaş'ta korkutan yangın.. 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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