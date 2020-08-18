Son dakika haberi... Belediyeye ait araç kaza yaptı 4 kişi yaralandı
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Son dakika haberi... Belediyeye ait araç kaza yaptı 4 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Son dakika haberi... Belediyeye ait araç kaza yaptı 4 kişi yaralandı
18.08.2020 19:04 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:12

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ağaçlıhöyük Mahallesi sınırları içerisinde seyreden Milas Belediyesi'ne ait 48 LP 822 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Yol kenarında bulunan elektrik diğerine çarparak durabilen kamyonetteki 4 temizlik işçisi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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