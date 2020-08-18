Son dakika haberi... Belediyeye ait araç kaza yaptı 4 kişi yaralandı
Son dakika 3. sayfa haberi: Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
18.08.2020 19:04 | Son Güncelleme: 18.08.2020 20:12
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ağaçlıhöyük Mahallesi sınırları içerisinde seyreden Milas Belediyesi'ne ait 48 LP 822 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yol kenarında bulunan elektrik diğerine çarparak durabilen kamyonetteki 4 temizlik işçisi yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA