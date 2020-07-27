Son dakika haberi: Belediye Başkanı Mehmet Emre'den Kurban Bayramı mesajı
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Son dakika haberi: Belediye Başkanı Mehmet Emre'den Kurban Bayramı mesajı

Gelen son dakika haberlerine göre Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Son dakika haberi: Belediye Başkanı Mehmet Emre'den Kurban Bayramı mesajı
27.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:32

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Eyyüp Mehmet Emre, bayramların toplumsal birlikteliğin yaşandığı mübarek günler olduğunu dile getirerek, "Toplumsal birlikteliğin samimiyetle yaşandığı, ortak değerlerimizin hatırlandığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın huzurunu hep birlikte yaşıyoruz. Küskün ve dargınları barıştıran, umutları canlandıran, tüm İslam alemini kaynaştıran ve bütünleştiren bayramlar, sosyal huzurumuzu da pekiştiren manevi değeri yüksek olan anlamlı günlerdir.

Bayramlarımız, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir.

Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu ve ferdi sevinçlerin müşterek mutluluklara dönüştüğü bu müstesna bayram günleri kaynaşmak için önemli birer fırsattır. Bu anlamda bütün kırgınlıklarımızı ve dargınlıklarımızı unutarak kardeşçe kucaklaşmalı ve bayram sevincini hep beraber yaşamalıyız.

Bizlere düşen görev; zenginiyle-fakiriyle, yaşlısıyla-genciyle bayramları gerçek manada değerlendirebilmek; Milletçe birlik ve beraberliğimizin perçinlendiği, sevinçte, kederde bir ve beraber olabilmenin yüce erdemine ulaşıldığı günler haline getirebilmektir.

Bu bayramda, maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan KOVİD-19 ile ilgili tehdit geçmiş değil. Bundan dolayı tüm hemşerilerimin alınan tedbirlere uymasını önemle rica ediyorum. Milletçe el ele vererek büyük bir dayanışma örneği sergilediğimiz bu günler de geçecek ve sağlıklı, mutlu ve huzurlu güzel günlere kavuşacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın ve Besnili hemşerilerimizin Kurban Bayramını tebrik ediyor, bu bayramın bütün insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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