Son dakika haberi... Belediye başkanı denize dalıp çöp topladı
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Son dakika haberi... Belediye başkanı denize dalıp çöp topladı

Gelen son dakika haberlerine göre Belediye başkanı denize dalıp çöp topladı Denizden öyle çöpler çıktı ki görenler inanamadı Bursa'da Belediye Başkanı çevre temizliğine dikkat çekmek için dalgıç kıyafetiyle denize dalıp çöp topladı.

06.06.2020 15:06 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:12

Belediye başkanı denize dalıp çöp topladı

Denizden öyle çöpler çıktı ki görenler inanamadı

BURSA - Bursa'da Belediye Başkanı çevre temizliğine dikkat çekmek için dalgıç kıyafetiyle denize dalıp çöp topladı. Denizden bisiklet, otomobil lastiği, bol miktarda şişe çıktı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, dünya çevre günü dolasıyla temiz bir çevreye dikkat çekmek için Gemlik körfezinde denize dalgıç kıyafetiyle dalış yaptı. Profesyonel dalgıçlar eşliğinde Gemlik ilçesi kıyılarına dalış yapan Başkan Sertaslan, denizin dibinde bulunan çöpleri elleriyle tek tek topladı. Bu anlar ise su altı kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Denizin dibinden ise araç lastiğinden, bisiklete çok sayıda çöp toplandı.

Çevre temizliğine dikkat çekmek için böyle bir etkinliğe dikkat çektiklerini ifade eden Mehmet Uğur Sertaslan, "Vatandaşımız çevreye duyarlı olması konusunda biraz daha destek olmasını sağlayabiliriz. Denizin dibinden çok sayıda çöp topladık. Bu çevre bizden sonra ki nesillere de lazım. Onlar da bu denizlere girecek. Çevre temizliği konusunda herkesten hassasiyet bekliyoruz. Deniz temizliği her yıl daha iyiye gidiyor. Denizin altında canlı yaşamı var, hala mücadele ediyorlar. "İyi olacak" diye umuyoruz. Bursa ve Gemlik Belediyeleri olarak deniz temizliği konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin Orhangazi'ye yaptığı arıtmayla biraz daha körfezi temizleyeceğiz" dedi.

Son dakika haberi... Belediye başkanı denize dalıp çöp topladı

Kaynak: İHA

Manşet

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