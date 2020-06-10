Son dakika haberi: Baskil Belediyesi Meclisi toplandı
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Son dakika haberi: Baskil Belediyesi Meclisi toplandı

Gelen son dakika haberlerine göre Baskil Belediyesi Meclis Toplantısı düzenlendi.

Son dakika haberi: Baskil Belediyesi Meclisi toplandı
10.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:14

Baskil Belediyesi Meclis Toplantısı düzenlendi.

Belediye Meclis Toplantısı Başkan İhsan Akmurat başkanlığında yapıldı.

Akmurat, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren belediye meclisi toplantısını uzun aradan sonra sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirdiklerini belirterek, "Salgına karşı alınacak tedbirleri görüşme fırsatımız oldu. Rabbim toplantımızı hayırlara vesile kılsın." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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