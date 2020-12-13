Başkentte inşaat alanında toprak kayması sonucu bir işçi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkentte inşaat alanında toprak kayması sonucu bir işçi öldü

13.12.2020 17:02 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:08

Başkentte bir inşaat alanındaki toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Başkentte bir inşaat alanındaki toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) yeni hizmet binasındaki altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Toprak altında kalan işçiler Ahmet Tokgöz (58) ile Mehmet Vurgun'u (48) kurtarmak için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ekiplerce enkazdan çıkarılan Ahmet Tokgöz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Vurgun'u kurtarma çalışması ise devam ediyor.

Başkentte inşaat alanında toprak kayması sonucu bir işçi öldü
Başkentte inşaat alanında toprak kayması sonucu bir işçi öldü
Başkentte inşaat alanında toprak kayması sonucu bir işçi öldü
Başkentte inşaat alanında toprak kayması sonucu bir işçi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

İlgili Haberler

Son dakika haber... Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu 2 işçi hayatını kaybetti (2)
Son dakika haber... Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu 2 işçi hayatını kaybetti (2)
Başkentte başına taşla vurulan kişi öldü
Başkentte başına taşla vurulan kişi öldü
Başkentte gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Başkentte gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Demet Özdemir Defne Samyeli Mustafa Üstündağ
Spor Adem Ljajic Fatih Terim Samet Aybaba Kylian Mbappe Sergen Yalçın
Tüm Haberler Tbmm Bakan Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkentte inşaat alanında toprak kayması sonucu bir işçi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 17:07:39. #1.14#
title