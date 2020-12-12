Başkentte gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Başkentte bir gecekonduda çıkan yangından çocuk oldukları ifade edilen 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Boztepe Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi 227. sokaktaki bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında kimlikleri henüz belirlenemeyen 16-17 yaşlarında 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay