Başkentte gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
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Başkentte gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

12.12.2020 00:55 | Son Güncelleme: 12.12.2020 01:04

Başkentte bir gecekonduda çıkan yangından çocuk oldukları ifade edilen 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Başkentte bir gecekonduda çıkan yangından çocuk oldukları ifade edilen 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Boztepe Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi 227. sokaktaki bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında kimlikleri henüz belirlenemeyen 16-17 yaşlarında 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

Başkentte gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Başkentte gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Başkentte gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Başkentte gecekonduda çıkan yangında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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