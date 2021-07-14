Son dakika haberleri... Başkent'te terör örgütü DEAŞ'e darbe: 9 gözaltı
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Son dakika haberleri... Başkent'te terör örgütü DEAŞ'e darbe: 9 gözaltı

Son dakika haberleri... Başkent'te terör örgütü DEAŞ'e darbe: 9 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Ankara polisinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Ankara polisinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda yabancı uyruklu 15 şahsın terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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