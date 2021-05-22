Son dakika haberi: Başkent'te kadına şiddet kamerada
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Son dakika haberi: Başkent'te kadına şiddet kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Başkent'te kadına şiddet kamerada Ankara'nın Mamak ilçesinde kadına yönelik şiddet olayı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Başkent'te kadına şiddet kamerada
ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde kadına yönelik şiddet olayı bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Alınan bilgiye göre,

Mamak ilçesi Gülveren TOKİ'de gece meydana gelen olayda kimliği belirsiz bir kadın ve erkek önce tartıştı. Tartışma sonrası erkek kadına dakikalarca şiddet uyguladı.

OLAY ANI KAMERADA

Erkek tarafından şiddete uğrayan kadın olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan şiddet bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Son dakika haberi: Başkent'te kadına şiddet kamerada
Son dakika haberi: Başkent'te kadına şiddet kamerada
Son dakika haberi: Başkent'te kadına şiddet kamerada
Son dakika haberi: Başkent'te kadına şiddet kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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