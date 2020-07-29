Son dakika haberi: Başkan Üçok'tan engelli gence bayram hediyesi Son dakika haberine göre Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Kurban Bayramı hediyesi olarak bedensel engelli Saliha Küçük'e akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Kurban Bayramı hediyesi olarak bedensel engelli Saliha Küçük'e akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Yeni Mahalle'de ikamet eden aileyi ziyaret eden Üçok, Kurban Bayramı'nı kutladığı Küçük'e akülü tekerlekli sandalyesini teslim etti.

Üçok, gazetecilere yaptığı açıklamada, Küçük'ün mutluluğuna ortak olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Küçük'ün daha önce sosyal medyadan kendisine ulaşarak akülü araba talebinde bulunduğunu ifade eden Üçok, şunları kaydetti:

"Bugün Saliha kardeşimizi mutluluğuna ve heyecanına ortak olmak için ziyaret ettik. Daha önce kendisine engelli aracıyla ilgili yardımcı olacağımızı söyledik. Engelli aracı talebi vardı. Bu araçla birlikte Saliha inşallah daha rahat ulaşım imkanı sağlayacak. Gitmek istediği yere çok daha rahat gidebilecek inşallah." diye konuştu.

Bayram öncesi akülü tekerlekli sandalyesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ve iki bayramı bir arada yaşadığını ifade eden Küçük, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum yardımları için.Bayram hediyemi almış oldum Başkanımızdan" dedi.

Kaynak: AA