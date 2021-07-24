Son dakika haberi! Başkan Sabırlı'dan ilçe çocuklarına bayram hediyesi
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Son dakika haberi! Başkan Sabırlı'dan ilçe çocuklarına bayram hediyesi

Son dakika haberi! Başkan Sabırlı'dan ilçe çocuklarına bayram hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı Kurban bayramında çocuklara oyuncak ve giysi dağıttı.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı Kurban bayramında çocuklara oyuncak ve giysi dağıttı.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ilçeye bağlı kırsal mahalleleri bir bir gezerek çocuklara hediye dağıttı. 3 bin 300 rakımlı mahalleleri dolaşarak çocuklara hediyelerini ulaştıran Başkan Sabırlı, çocukların edeceği bir tebessümün dünyaya bedel olduğunu söyledi.

Çocuklarının kısıtlı imkanlara sahip olmasından dolayı böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Sabırlı, "Kurban bayramı dolayısıyla 'Bir çocuk, bir gülümseme' diyerek kardeşlerimize oyuncaklarını teslim ettik. Bilindiği üzere Bahçesaray ilçemizin çocukları kısıtlı imkanlara sahip, sürekli hayvancılıkla uğraşıyorlar. Merkeze gidebilme imkanlarıyla çok az. Bizde bu kapsamda bayramda yüzlerinde tebessüm oluşturmak için hediyelerimizi alarak mahalle mahalle gezip bu hediyelerimizi ulaştırdık. Bayram çocukların bayramı, çocukların mutlu olması gerekiyor. Bu mutluluğu sağlamak ve değerli olduklarını his ettirmek adına böyle bir çalışma yürüttük ve imkanlar dahilinde çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Herşey çocuklarımız için, herşey güzel yarınlar için" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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