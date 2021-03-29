Son dakika haberi | Başkan Kulat: "Sorunların çözüm yollarına, bilimsel bakış açısıyla yaklaşacağız"
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Son dakika haberi | Başkan Kulat: "Sorunların çözüm yollarına, bilimsel bakış açısıyla yaklaşacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Başkan Kulat: 'Sorunların çözüm yollarına, bilimsel bakış açısıyla yaklaşacağız'

Son dakika haber... AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat ve Belediye Başkanı Adil Biçer, KSBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'ne bir ziyarette bulundu.

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AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat ve Belediye Başkanı Adil Biçer, KSBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'ne bir ziyarette bulundu.

Başkan Kulat "Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun çok kıymetli akademik personeliyle, sosyal mesafeye uygun olarak bir araya geldik. Şehrimizin ve okulumuzun sorunlarını ve çözüm yollarını bilimsel bir bakış açısıyla konuşup, değerlendirme fırsatı bulduk. Simav'daki Fakülte ve Meslek Yüksek Okulları'nda görev yapan akademik personelin birikimlerini müşahade ettik. Öğretim Görevlileri'nin fikir destekleriyle, sorunların çözüm yollarına bilimsel bakış açısıyla yaklaşacağız" dedi. - KÜTAHYA

Son dakika haberi | Başkan Kulat: 'Sorunların çözüm yollarına, bilimsel bakış açısıyla yaklaşacağız'
Son dakika haberi | Başkan Kulat: 'Sorunların çözüm yollarına, bilimsel bakış açısıyla yaklaşacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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