Başkan Baltacı 4 kişinin öldüğü yanan depoda incelemelerde bulundu

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği depoda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybettiği depoda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Arnavutköy'de hırdavat malzemelerinin tutulduğu depoda 4 kişinin ölümüne yol açan yangına ilişkin ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. İtfaiye ve polis ekiplerinin yangına ilişkin incelemeleri sürerken, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı olay yerine geldi. Yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulunan Başkan Baltacı, "Maalesef 4 yabancı uyruklu misafirimiz hayatını kaybetti. Soğutma çalışmaları devam eden bir durum var. Muhtemelen duman zehirlenmesi ve belli kısımlarda yanıklar var. Aldığımız bilgi, ilk etapta bir kişi yaralı olarak dışarı çıkıyor. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. Maalesef ölü olarak buluyor itfaiye ekipleri. Bu arkadaşlarımız içeride yatıyor olabilirler. Yatakhane olarak kullanılan bir yer mi yapılan incelemelerden sonra belirlenecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı