Son Dakika | Başbakan Tatar oyunu kullandı: Vatandaşlarımız sandığa gitsin

Son dakika haberi: KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar oyunu kullandı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar oyunu kullandı. Tatar'a eşi Sibel Tatar eşlik etti.

Tatar oyunu kullandıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Açıklamasında, Kıbrıs Türk demokrasisinin, seçim sürecinde kendini gösterdiğini ifade eden Tatar, dünyanın da burada olan demokrasiye saygı duyması gerektiğini ifade etti. Pandemi nedeniyle süreci iyi yönettiklerini kaydeden Tatar, vatandaşların sandıklara gitmesi gerektiğini belirterek, vatandaşları oylarını kullanmaya davet etti. Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemen ve eşit bir halk olduğunu, buna da saygı duyulması gerektiğini belirterek "İnşallah KKTC'nin geleceği için doğru irade sandıktan çıkar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / SEFA KARAHASAN