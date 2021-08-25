Son dakika haberi: Balıkesir'de direğe çarparak tarlaya devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haberi: Balıkesir'de direğe çarparak tarlaya devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Balıkesir'de direğe çarparak tarlaya devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Tahsin Ayyıldız - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Dereköy Mahallesi Bakacak mevkisinde, Taşköprü Mahallesi istikametine seyreden Enis Dinç (24) idaresindeki 16 JHD 70 plakalı otomobil kontrolden çıkıp yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak devrildi. Sürücü, araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Dinç, sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Ayyıldız

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