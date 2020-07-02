Son dakika haberi... Balıkesir'de arıtma havuzuna düşen 2 işçiden biri öldü Son dakika güncel haberine göre Balıkesir'in Havran ilçesinde rafine zeytinyağı işleme tesisinin arıtma havuzuna düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Havran ilçesinde rafine zeytinyağı işleme tesisinin arıtma havuzuna düşen iki işçiden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, tesiste çalışan Faruk Çelik, henüz bilinmeyen bir nedenle arıtma havuzuna düştü. Arkadaşının su dolu havuza düştüğünü gören Üzeyir Uğur yardım etmek istedi. Ancak Uğur da dengesini kaybederek havuza düştü.

Durumu fark eden fabrikanın diğer çalışanları, Çelik ve Uğur'u havuzdan çıkardı.

Olay yerine gelen sağlık görevlilerince Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Ağır yaralanan Üzeyir Uğur ise Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA