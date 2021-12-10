Son dakika haberi | Balıkesir'de akrabasını öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de 82 yaşındaki akrabası Seher Koçyiğit'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kadın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gülten Koçyiğit, cezaevinden Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, Seher Koçyiğit'in evine onu öldürmek için gitmediğini, cinayeti bir anlık gaflet sonucu işlediğini ve vicdan azabı çektiğini ifade etti. Pişman olduğunu belirten sanık, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağma" suçundan ise 6 yıl hapis cezası verdi.

Hayatını kaybeden Seher Koçyiğit'in oğlu Mustafa Koçyiğit, duruşmanın ardından gazetecilere, mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Adalet yerini buldu." dedi.

Olay

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Haziran 2020'de kırsal Aksakal Mahallesi'nde Seher Koçyiğit, yalnız yaşadığı evde komşuları tarafından ölü bulunmuş, Koçyiğit'in başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.

Katil zanlısı olduğu belirlenen Koçyiğit'in komşusu da olan Gülten Koçyiğit (56) tutuklanmış, zanlının evinde Seher Koçyiğit'e ait altın küpe ve 2 yüzük ele geçirilmişti.

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri

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