Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan, öğretmen ve öğrencilere teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan, öğretmen ve öğrencilere teşekkür

18.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:02
Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan, öğretmen ve öğrencilere teşekkür

Son dakika haber: MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs döneminde emekleri, gayretleri, yardımları için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs döneminde emekleri, gayretleri, yardımları için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. 

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Ajda Pekkan Hande Erçel Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Sergen Yalçın Stjepan Tomas
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan, öğretmen ve öğrencilere teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 11:02:45. #1.15#
title