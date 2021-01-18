Son dakika haberleri... Bakan Selçuk'tan, öğretmen ve öğrencilere teşekkür

Son dakika haber: MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs döneminde emekleri, gayretleri, yardımları için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs döneminde emekleri, gayretleri, yardımları için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ