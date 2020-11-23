Son dakika haberi: Bakan Kurum: "(Fikirtepe) Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek...
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Son dakika haberi: Bakan Kurum: "(Fikirtepe) Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek...

23.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:24
Son dakika haberi: Bakan Kurum:

Son dakika gündem haberine göre Bakan Kurum: "(Fikirtepe) Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, Aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız. Konutları, devlet güvencesiyle biz yapacağız."

Bakan Kurum: "(Fikirtepe) Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, Aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız. Konutları, devlet güvencesiyle biz yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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