Son dakika haberi: Bakan Kurum: "(Fikirtepe) Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek...
23.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:24
Son dakika gündem haberine göre Bakan Kurum: "(Fikirtepe) Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, Aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız. Konutları, devlet güvencesiyle biz yapacağız."
Bakan Kurum: "(Fikirtepe) Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, Aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız. Konutları, devlet güvencesiyle biz yapacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur