Son dakika haberi | Bakan Koca: "Rahatsızlanan Ceyhan'ın genel durumu iyi"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile görüştüğünü ve genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.