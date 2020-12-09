Son dakika haberi | Bakan Koca: "Rahatsızlanan Ceyhan'ın genel durumu iyi"
09.12.2020 08:02 | Son Güncelleme: 09.12.2020 08:06
Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile görüştüğünü ve genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile görüştüğünü ve genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet CEYHAN Hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı