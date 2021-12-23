Fahrettin Koca: Evlenecek çiftlere SMA taraması, bugün aile hekimliklerinde başlıyor
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Sağlık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlilik öncesinde SMA taramasının bugün itibarıyla başladığını duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada söz konusu tarama uygulamasının aile hekimliklerinde yapılacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programının, aile hekimliklerinde bugün itibarıyla uygulamaya konulacağını bildirdi.
"MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN"
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı, aile hekimliklerimizde bugün itibarıyla uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
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