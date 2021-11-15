Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, Gölbaşı'nda ziyaretlerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, Gölbaşı'nda ziyaretlerde bulundu

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Gölbaşı Belediyesi Uluslararası Bilardo Kompleksi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bilardo salonu gezmesi Bilardocu Semih Saygıner'in bilardo oynaması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun esnaf ziyareti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun...

GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediyesi Uluslararası Bilardo Kompleksi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bilardo salonu gezmesi

Bilardocu Semih Saygıner'in bilardo oynaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun esnaf ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun MHP Gölbaşı İlçe Teşkilatını ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığını ziyareti

ANKARA - Bakan Kasapoğlu, Gölbaşı'nda ziyaretlerde bulundu

Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, Gölbaşı'nda ziyaretlerde bulundu

Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, Gölbaşı'nda ziyaretlerde bulundu

Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, Gölbaşı'nda ziyaretlerde bulundu

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title