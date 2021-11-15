Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu, Gölbaşı'nda ziyaretlerde bulundu
AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Gölbaşı Belediyesi Uluslararası Bilardo Kompleksi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bilardo salonu gezmesi Bilardocu Semih Saygıner'in bilardo oynaması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun esnaf ziyareti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun...
GÖLBAŞI, ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediyesi Uluslararası Bilardo Kompleksi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bilardo salonu gezmesi
Bilardocu Semih Saygıner'in bilardo oynaması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun esnaf ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun MHP Gölbaşı İlçe Teşkilatını ziyareti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığını ziyareti
ANKARA - Bakan Kasapoğlu, Gölbaşı'nda ziyaretlerde bulundu